В августе произойдёт рекордное за год число астрономических событий

Август 2026 года обещает стать месяцем, рекордным по количеству интересных астрономических явлений: ожидаются солнечное и лунное затмения, звездопад Персеиды и возможность увидеть шесть планет одновременно.
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