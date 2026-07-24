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Нижегородская правда

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В августе произойдёт рекордное за год число астрономических событий

В августе произойдёт рекордное за год число астрономических событий

Август 2026 года обещает стать месяцем, рекордным по количеству интересных астрономических явлений: ожидаются солнечное и лунное затмения, звездопад Персеиды и возможность увидеть шесть планет одновременно.

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