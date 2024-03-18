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Плаксин: для Крыма украинский период был связан с выживанием

Плаксин: для Крыма украинский период был связан с выживанием

Оценивая развитие инфраструктуры Крыма после воссоединения с Россией, генеральный директор международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин отметил, что украинский период для республики был связан с выживанием и сохранением, а период после Крымской весны, связан с возрождением.

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