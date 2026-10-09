Путин и Трамп обсудили Украину и поставки российских нефтепродуктов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд ключевых международных вопросов, сообщили в Кремле.
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