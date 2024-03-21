Саудовская Аравия представила проект курорта с самым длинным подвесным бассейном в мире

Проект Treyam / © NEOM В рамках проекта Treyam построят роскошный отель на 250 номеров, который раскинется по разным берегам бухты, а здания будет соединять 450-метровая подвесная конструкция с самым длинным подвесным бассейном в мире.
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