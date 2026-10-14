Автоэксперт Рогов перечислил машины, которые россияне стали покупать из-за проблем с бензином

На фоне перебоев с топливом в России вырос спрос на экономичные автомобили из Азии. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РА Автоэксперт назва...
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым