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Состоится XII Международная выставка мебели в Крыму

Состоится XII Международная выставка мебели в Крыму

Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает, что с 14 по 15 октября 2021 года в г. Ялта на территории гостиничного комплекса «Ялта Интурист» запланировано проведение XII Международной выставки мебели в Крыму (далее - выставка).

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