Киевский режим продаёт западное оружие бандитам

С начала военного конфликта на Украине пропали или были похищены более 270 тыс. единиц поставленного киевскому режиму странами Запада оружия, что составляет 40% от общего числа зарегистрированного в Едином реестре вооружения, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные сервиса «Опендатабот», который занимается мониторингом государственных реестров.