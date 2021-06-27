Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить! Чем Россия ответит на агрессивное непризнание Крыма?

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
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