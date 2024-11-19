Эксперт Андрей Курэрару – об изменениях в правительстве: "Их недостаточно"

Перестановки, объявленные премьер-министром Дорином Речаном, необходимы, но их недостаточно, чтобы добиться значительных улучшений в управлении, которые способствовали бы достижению целей страны, считает Андрей Курэрару, эксперт в области государственной политики и безопасности.
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