Эксперт Андрей Курэрару – об изменениях в правительстве: "Их недостаточно"

Перестановки, объявленные премьер-министром Дорином Речаном, необходимы, но их недостаточно, чтобы добиться значительных улучшений в управлении, которые способствовали бы достижению целей страны, считает Андрей Курэрару, эксперт в области государственной политики и безопасности.