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Ровер Perseverance запечатлел, как Земля скрылась за спутником Марса

Ровер Perseverance запечатлел, как Земля скрылась за спутником Марса

Perseverance запечатлел покрытие Земли спутником Фобосом — подобное явление впервые удалось наблюдать с поверхности другой планетыМарсоход Perseverance впервые в истории снял с поверхности другой планеты, как Земля исчезает за спутником Марса Фобосом.

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