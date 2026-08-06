Ровер Perseverance запечатлел, как Земля скрылась за спутником Марса

Perseverance запечатлел покрытие Земли спутником Фобосом — подобное явление впервые удалось наблюдать с поверхности другой планетыМарсоход Perseverance впервые в истории снял с поверхности другой планеты, как Земля исчезает за спутником Марса Фобосом.
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