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Премьер Японии извинился за высказывания о ядерной свалке на Курилах

Премьер Японии извинился за высказывания о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принёс извинения в парламенте за высказывания двух высокопоставленных чиновников, которые поддержали идею совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах в случае их передачи Японии.

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