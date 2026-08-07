В Госдуме предложили сделать бесплатной питьевую воду в кафе и ТЦ

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о базовой фильтрованной воде, а не о премиальных марках Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой об обязательном обеспечении бесплатного доступа к питьевой воде в торговых центрах, кафе и детских учреждениях, пишет РИА Новости.