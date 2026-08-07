Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Госдуме предложили сделать бесплатной питьевую воду в кафе и ТЦ

В Госдуме предложили сделать бесплатной питьевую воду в кафе и ТЦ

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о базовой фильтрованной воде, а не о премиальных марках Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой об обязательном обеспечении бесплатного доступа к питьевой воде в торговых центрах, кафе и детских учреждениях, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии