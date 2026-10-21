Иван Романчук уходит с поста ректора ТюмГУ, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона тепло поблагодарил уходящего руководителя за проделанную работу и обозначил преемника, который возглавит университет на переходный период.
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