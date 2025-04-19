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Петербургский дневник

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Решение о прекращении огня на Украине может быть принято уже на следующей неделе

Решение о прекращении огня на Украине может быть принято уже на следующей неделе

Киев готов согласиться на предложение США практически на 90 процентов Украинские власти на 90 процентов готовы согласиться на предложения США по урегулированию конфликта, пишут «Известия» со ссылкой на издание New York Post.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Ну наконец-то Европа тоже стала сдуваться,правда с неохотой,ведь так хочется поделить Украину на зоны оккупации по типу Германии
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8 час.
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