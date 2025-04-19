Решение о прекращении огня на Украине может быть принято уже на следующей неделе

Киев готов согласиться на предложение США практически на 90 процентов Украинские власти на 90 процентов готовы согласиться на предложения США по урегулированию конфликта, пишут «Известия» со ссылкой на издание New York Post.
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