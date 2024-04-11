Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну

«Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края пресечена противоправная деятельность группы хакеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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