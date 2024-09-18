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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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18.09.24==Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?

Российские войска начали контрнаступление в Курской области и освободили ряд сел                            Вооруженные силы России начали контрнаступление на курском направлении, на участке фронта южнее поселка Коренево — одной из ключевых точек обороны региона.

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