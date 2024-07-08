На смену жаре на Южный Урал идут ливни и град

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, вечером 8 июля, ночью и днем 9 июля на территории Южного Урала ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.