Преимущества использования VPN

VPN делает серфинг в интернете свободным, безопасным и конфиденциальным. Технологией пользуются компании и частные лица, чтобы получать доступ к любому контенту, защищать личные данные от хакерских атак и скрывать IP-адрес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)