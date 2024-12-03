Brent пока может задержаться вблизи $72,1 за баррель

В понедельник на глобальном рынке в основном превалировали позитивные настроения. Ноябрьские данные от ISM вчера указали на более сильный, чем ожидалось, рост производственного PMI, а его составляющие свидетельствовали об ослаблении ценового давления в США и улучшении ситуации с занятостью.