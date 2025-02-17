Назвали главную причину скачка цен в Украине

Как заявили в министерстве, в течение прошедшего года ценовая инфляция была приемлемой и рост инфляции до 12% годовых в конце 2024 года было закономерным фактом Инфляционная динамика вышла за пределы прогнозов Национального банка (5%), именно из-за п подорожания электроэнергии (рост расходов)", - считают в Минэкономики.