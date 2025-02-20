Рассказано, в каком случае россияне смогут не возвращать кредит банку

Вступление в силу с 1 сентября закона о периоде охлаждения при выдаче кредита или займа дает россиянам право не возвращать деньги, выданные с нарушением антимошеннических норм, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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