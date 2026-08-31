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Нижегородская правда

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Нижегородский производитель спецтехники увеличит выработку на 28%

Нижегородский производитель спецтехники увеличит выработку на 28%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Специальные транспортные машины» (ООО «СТМ») из города Заволжье подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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