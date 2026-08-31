Нижегородский производитель спецтехники увеличит выработку на 28%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Специальные транспортные машины» (ООО «СТМ») из города Заволжье подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
- Попытки дискредит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым