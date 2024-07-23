Суд продлил срок заключения в СИЗО концессионеру шести школ в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Отто Сопроненко, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.
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