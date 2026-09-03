Депутат Кизеветтер: Берлин должен поставить Taurus Украине после Лейпцига

Депутат бундестага и эксперт фракции ХДС/ХСС по внешней политике и вопросам безопасности Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии запросить консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 альянса после обвинений России в инциденте с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига.
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