Депутат Кизеветтер: Берлин должен поставить Taurus Украине после Лейпцига

Депутат бундестага и эксперт фракции ХДС/ХСС по внешней политике и вопросам безопасности Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии запросить консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 альянса после обвинений России в инциденте с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига.