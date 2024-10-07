Эксперты назвали самые надежные корейские автомобили с пробегом

Зарубежные эксперты составили рейтинг самых надежных южнокорейских авто на вторичном рынке. Можно ли купить такие автомобили в России, и сколько они стоят?Американские эксперты составили рейтинг лучших автомобилей из Южной Кореи с пробегом.