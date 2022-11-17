Заноза

13 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Хороший совет!)))Сатановский обрат...
  • Сергей ЕВ
    ВС России упехов и победы над укронацистамиНаш флаг над Угле...
  • Леонид
    "Обидно не то, что сдали. Обидно то, что обещали не сдавать, но сдали." (с)Белорусский плацд...

В отношениях с Москвой София перешла «красную линию»

В отношениях с Москвой София перешла «красную линию»

Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса Источник: РИА ФАН Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх