Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса Источник: РИА ФАН Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине.
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса Источник: РИА ФАН Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине.
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