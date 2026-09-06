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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Депортиво» про 4+2 37-летнего Обамеянга за 4 игры: «Настоящее безумие. Не пропускает ни одной тренировки и работает больше всех, у него особенный талант»

Главный тренер «Депортиво» Антонио Идальго высоко оценил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга после матча с «Вильярреалом», в котором 37-летний габонец забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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