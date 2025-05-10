Византийский полководец Георгий Маниак Норманны и лангобардские воины. Сер. XI в. Худ. Флорен Винсен.
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Византийский полководец Георгий Маниак Норманны и лангобардские воины. Сер. XI в. Худ. Флорен Винсен.
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