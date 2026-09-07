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Нежное прикосновение или коварный план? Ирония в каждом жесте

Нежное прикосновение или коварный план? Ирония в каждом жесте

Порой самые привычные и, на первый взгляд, безобидные жесты могут таить в себе совершенно неожиданный смысл.

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