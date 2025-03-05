Базу отдыха в поселке Ринда могут признать самовольной постройкой

В Прионежском суде началось рассмотрение иска Шуйской администрации 4 марта в Прионежском районном суде началось рассмотрение по существу иска администрации Шуйского сельского поселения к ООО «Анима» и Джахангиру Гарибову, являющемуся единственным учредителем и директором этой компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии