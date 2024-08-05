Богачев: на Солнце после серии взрывов случились две мощные вспышки класса Х

Две крупные вспышки класса Х случились на Солнце после серии средних взрывов. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».
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