Три четверти руководителей НКО высоко оценили эффективность работы фонда президентских грантов

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Согласно всероссийскому опросу, проведенному Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2024 году, две трети (67 %) руководителей НКО отметили фонд президентских грантов как один из трех наиболее полезных общественных институтов, способствующих улучшению жизни россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии