Три четверти руководителей НКО высоко оценили эффективность работы фонда президентских грантов

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Согласно всероссийскому опросу, проведенному Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2024 году, две трети (67 %) руководителей НКО отметили фонд президентских грантов как один из трех наиболее полезных общественных институтов, способствующих улучшению жизни россиян.