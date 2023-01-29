Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Сочи», «Динамо» против «Бораца»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Сочи» – «Локомотив» – 16:00 «Динамо» Россия – «Борац» Босния и Герцеговина – 16:00 «Пари НН» Россия – «Локомотив» Пловдив Болгария – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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