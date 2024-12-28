Новогодние открытки с видами Кондопоги разлетаются по стране

Рисунки юных художников карельского города бумажниковукрасили серию открыток, выпущенных «Карелией Палп» к юбилею градообразующего предприятия – Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) На конкурс «Зимняя сказка», инициированный группой компаний «Карелия Палп» к 95-летию Кондопожского ЦБК, получено более 70 работ участников в возрасте от 6 до 14 лет.