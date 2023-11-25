В России разработали технологию изучения небесных объектов

В пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) сообщили, что вуз создал технологию картографирования небесных тел “Лунный топограф”, который будет представлен на предстоящем III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства “Сириус”, пишет ТАСС.