В России разработали технологию изучения небесных объектов

В пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) сообщили, что вуз создал технологию картографирования небесных тел “Лунный топограф”, который будет представлен на предстоящем III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства “Сириус”, пишет ТАСС.
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