Следователи ведут поиски активов арестованных за коррупцию генералов МО РФ

Следователи устанавливают местонахождение недвижимости, банковских счетов и других активов генералов Минобороны, арестованных в рамках уголовных дел о коррупции, которые могли быть приобретены незаконным путем, сообщил агентству ТАСС знакомый с ходом расследования источник.