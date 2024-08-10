Следователи ведут поиски активов арестованных за коррупцию генералов МО РФ

Следователи устанавливают местонахождение недвижимости, банковских счетов и других активов генералов Минобороны, арестованных в рамках уголовных дел о коррупции, которые могли быть приобретены незаконным путем, сообщил агентству ТАСС знакомый с ходом расследования источник.
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