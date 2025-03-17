Адвокат Ефремова оценил «запись» в Сети, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Юрий Падалко пожаловался, что кто-то специально запускает негатив о подзащитном перед судом, который пройдет 24 мартаАдвокат Михаила Ефремова прокомментировал появление в Сети «записи» с артистом, где он якобы навеселе пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу.