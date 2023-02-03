Аргументы недели

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В боях под Артёмовском наибольшие потери понесла 93-я бригада ВСУ

В боях под Артёмовском наибольшие потери понесла 93-я бригада ВСУ

Чтобы не фиксировать большое число убитых украинских солдат командование ВСУ продолжает их оформлять, как безвести пропавших (б/п).

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