О справедливости

Вот ниже рыгнувший ля-ксандра полагает справедливым захват всех средств производства, созданных советским народом, кучкой ельциноидов-олигархо-буржуинов. И не только. Всех природных богатств страны. Мало того, львиная доля этих средств производства уже уничтожена, а параллельно "оптимизирована" вся система подготовки для них кадров ИТР и рабочих. Мы же, наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии нынешних депутатов Госдумы и сенаторов СФ с олигархатом, начали осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, судей мы тоже избирали. Это в смысле первичного и высшего властного значения для народа и страны Верховного Совета депутатов. Вторым органом управления страной является Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никакого президента, а тем более какой-либо власти любой партии не должно быть. Как раз продолжение правления страной и народом после Сталина со стороны партии и является главнейшей причиной скатывания к развалу государства.

Игорь Василевский

А кто принимает справедливые при капитализме законы? При любом капитализме во все времена и везде практически, законы принимались как ширма условной справедливости. И в любом законе ВСЕГДА предусмотрены лазейки для обхода этих самых законов. В ругаемом многими СССР был такой социальный институт - профсоюзы. Везде! И руководство ЛЮБОГО предприятия с ними, профсоюзами, считалось. А в нашей России такие есть? Что то госп Шмаков возглавляет, и каким то имуществом эта организация даже владеет... Вот только в жизни реальной я про них, профсоюзы, не слышал. Как про один орган у комара мужескага полу - вроде и есть, а на самом деле его никто не видел. Но это так, так, про наши законы. Не говоря о том, что по некоторым принятым статьям всех кодексов правоприменительной практики как не было, так и нет... Да и вообще - что такое закон? И кто его пишет? Для кого и чего? Правильно. Власть имущие для защиты своей власти от всех. И чем выше власть, тем от большего числа покушающихся на свои прерогативы, она может себя защитить...