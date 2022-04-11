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Эксперт Федоров объяснил, что помогло Ле Пен привлечь избирателей на выборах во Франции

Эксперт Федоров объяснил, что помогло Ле Пен привлечь избирателей на выборах во Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, каким образом кандидату от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен удалось выбиться в лидеры и идти наравне с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

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