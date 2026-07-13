Незадолго до выборов в ЗакС и Госдуму о себе напомнил Алексей Пучнин. 🔹Указом Путина он сегодня награжден орденом Дружбы.
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Незадолго до выборов в ЗакС и Госдуму о себе напомнил Алексей Пучнин. 🔹Указом Путина он сегодня награжден орденом Дружбы.