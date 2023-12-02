Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн раскрыл интересные детали в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, заявив, что США готовы предложить работу Владимиру Зеленскому на телевидении после его поражения в Украине.
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