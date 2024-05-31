Похищенная и жестоко убитая в ЛНР девушка оказалась гранатомётчицей ВСУ

По подозрению в её убийстве задержали двух разведчиков армии России.23-летняя девушка, которую похитили и позже убили двое разведчиков, ранее служила в вооружённых силах Украины и сдалась в плен в мае 2022 года.
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