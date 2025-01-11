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Новый выброс мазута с кормы затонувшего танкера зафиксировали в Краснодарском крае. Насколько всё плохо

Новый выброс мазута с кормы затонувшего танкера зафиксировали в Краснодарском крае. Насколько всё плохо

Оглавление Где зафиксировали повторный выброс мазута ЧП с танкерами в Керченском проливе Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о новом выбросе нефтяных продуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», который затонул близ посёлка Тамань.

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