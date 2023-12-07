Продавщицу на Кипре чуть не уволили из-за долгого обслуживания Пугачевой

Поход сбежавшей из России Аллы Пугачевой в магазин за покупками на Кипре обернулся скандалом. Продавщица узнала певицу и решила обслужить по высшему разряду, за что получила строгий выговор от администрации.
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