Куда уходит электрический заряд, генерируемый клетками мозга и могут ли немые разговаривать во сне: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Сколько маток в пчелиной семье? В семье медоносной пчелы обычно одна матка. Больше бывает только во время роения или при технологии двухматочного содержания, которая повышает медосбор, но требует особой конструкции улья.
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