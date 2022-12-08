Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Деджонте Мюррэй пропустит около двух недель с растяжением связок

Ожидается, что защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй пропустит две недели с растяжением связок левого голеностопного сустава.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх