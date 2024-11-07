Ричард Гир купил дом в Мадриде и нашел для детей школу

Актер готов к окончательному переезду из США в Испанию. Ричард Гир с женой переезжает в Испанию LEGION-MEDIAКак стало известно, Гир не просто планирует переезд с семьей в Европу из США, он уже полностью готов навсегда оставить в прошлом свою жизнь на родине.