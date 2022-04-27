Собака насмерть загрызла подростка в Сочи

В Сочи овчарка загрызла двенадцатилетнюю девочку. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.По данным Telegram-канала Shot, школьница приехала из Саратовской области для участия в турнире по шахматам и проживала в пансионате вместе с матерью.
В Сочи овчарка загрызла двенадцатилетнюю девочку. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.По данным Telegram-канала Shot, школьница приехала из Саратовской области для участия в турнире по шахматам и проживала в пансионате вместе с матерью.
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