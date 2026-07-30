В Госдуме заявили о легальности покупки подарков и подписки в Telegram

Оплата подписки Telegram и покупка подарков в мессенджере не считаются финансированием терроризма после внесения основателя сервиса Павла Дурова (основателя Telegram) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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