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Газета.ру

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В Госдуме заявили о легальности покупки подарков и подписки в Telegram

В Госдуме заявили о легальности покупки подарков и подписки в Telegram

Оплата подписки Telegram и покупка подарков в мессенджере не считаются финансированием терроризма после внесения основателя сервиса Павла Дурова (основателя Telegram) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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